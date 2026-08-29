Doktoru açıkladı: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini endişelendiren bu gelişmenin ardından arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen konu "Cem Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?" oldu. Anjiyo işlemi gören usta sanatçının son durumuna dair tüm detaylar netleşti.

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre; Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde bulunduğu sırada göğüs ağrısı şikayeti yaşadı. Durumun vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle sağlık ekipleri eve sevk edildi.

Ambulansla ilk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, buradaki ilk kontrollerin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Ünlü komedyen, burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından hızla anjiyo işlemine alındı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini bildirdi. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Hastaneden açıklama: Şu an durumu stabil, 2 gün hastanede kalacak

El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılan Cem Yılmaz’ın operasyonunu gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, "Cem bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarına aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şuan durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla yakında ailesine kavuşur" dedi.

Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ercan Akşit, "Şu anda bilinci açık. Bize bilinci açık geldi. Anjiyosu da çok güzel geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uygulayarak 40 dakika içinde yatağına aldık. Kana kontrolünü sağladık. El bileğinden anjiyo kılıfını çektik. Şuanda yatağında istirahat ediyor. Şuanda bütün işlemleri üniversitemizde başarıyla gerçekleştirildi. Buradan diğer hastalarımız gibi 2 gün sonra taburcu olabilir. Durumu böyle stabil giderse. Şuanda tek damar, bir ufak yan damarı için ileride gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şuan biz kalp krizini ilgilendiren damarı açıyoruz. Şuan diğer yan damar içinde ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder. Bizim kalp krizi türlerimiz var. Bir insanın geçirebileceği kalp krizlerinden biriyle geldi. Sağ olsun Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki arkadaşlar çok güzel müdahale etmişler. 112 ambulansımız çok hızlı yönlendirmiş. Hastayı yaklaşık 2 saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden kalp yetersizliğine çevirmeden sağlıcakla yatağına aldık. Burada herkese teşekkür etmek istiyorum. Herkes Ayvacık’tan itibaren göğüs ağrısı başladığında beri güzel müdahale etmiş Cem beye" dedi.