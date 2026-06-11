Dünya Kupası için TRT 1 ve TRT Spor şifresiz uydu frekansı bilgileri...
Dünya Kupası şöleni başlıyor. 48 takım toplamda 104 maça çıkacak. Bu mücadelelerin hepsi TRT 1 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu heyecan dolu mücadeleler kaçırılmak istenmezken TRT 1 ve TRT Spor şifresiz uydu frekansı bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor.
Dünya futbola doyacak. Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası başlıyor. Her maç milyarlarca insan tarafından takip edilecek. Türkiye'de dev turnuva TRT 1 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. TRT'nin iki farklı uydu frekansı olduğu için vatandaşlarda soru işareti bırakıyor. Şifresiz baçı izlemek isteyenler araştırma içerisinde...
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TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol oranı: 30000
FEC: 3/4