Dünya Kupası için TRT 1 ve TRT Spor şifresiz uydu frekansı bilgileri...

Dünya futbola doyacak. Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası başlıyor. Her maç milyarlarca insan tarafından takip edilecek. Türkiye'de dev turnuva TRT 1 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. TRT'nin iki farklı uydu frekansı olduğu için vatandaşlarda soru işareti bırakıyor. Şifresiz baçı izlemek isteyenler araştırma içerisinde...

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TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4