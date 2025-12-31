Gökmen Özdenak öldü mü, neden öldü? Gökmen Özdenak hastalığı neydi?

Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak hayatını kaybetti
Türk futbolunun önemli isimlerinden Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak hayatını kaybetti.
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti.
Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yer alan eski milli futbolcu Gökmen Özdenak'tan acı haber geldi.
Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 78 yaşında hayatını kaybetti.
