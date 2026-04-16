Eşref Rüya yayından kaldırıldı mı, bitti mi?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırıların 9 kişi hayatını kaybetti 26 kişi yaralandı. Tüm Türkiye yasa boğulurken şiddet unsurları barındıran diziler bir kez tartışma konusu oldu. Eşref Rüya dün yayınlanmazken bugün de yayından kaldırıldığı iddia edildi.

Eşref Rüya bitti mi?

Her çarşamba ekrana gelen Eşref Rüya'nın bittiğine dair bir açıklama kanaldan ve yapımcıdan gelmedi. Dizi dün akşam yayın akışından çıkarıldı.

Projenin önümüzdeki hafta çarşamba günü yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor.