Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu baba oldu
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun eşi Ceren Aktürkoğlu, kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Eflin adını verdi.
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Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu baba oldu.
Futbol A takımı oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Eflin'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA