Gizli gizli buluştular: 120 bin sterlinlik date!

Kim Kardashian ile Lewis Hamilton, uzun süredir devam eden arkadaşlıklarını romantik bir boyuta taşıdı. İkilinin, İngiltere kırsalında yer alan seçkin bir otelde geçirdiği hafta sonu, son derece gizli tutulmasına rağmen dikkatli gözlerden kaçmadı.

45 yaşındaki Kim Kardashian, Los Angeles’tan İngiltere’ye yaklaşık 100 milyon sterlin değerindeki özel jetiyle geldi. Cumartesi öğleden sonra Oxford Havalimanı’na inen Kardashian’ı, biri sadece bagajları için olmak üzere iki araç karşıladı.

8 bavulla geldi

Dokuz dakikalık kısa bir yolculuğun ardından Kardashian, Cotswolds bölgesindeki ultra lüks Estelle Manor’a giriş yaptı. Kısa süreli konaklamasına rağmen Kardashian’ın sekizden fazla bavulla geldiği ve güvenlik için iki özel koruma görevlendirdiği aktarıldı.

Otele helikopterle indi

Kardashian’dan yaklaşık bir saat sonra Lewis Hamilton, Londra’daki Battersea Heliport’tan kalkan özel bir helikopterle otele ulaştı. Ferrari adına yarışan 41 yaşındaki pilotun gelişi, otelde bulunan diğer misafirlerin de dikkatini çekti.

Oda kapısında nöbet beklediler

Çifte, Hamilton’ın yakın koruma görevlisi ile Kardashian’ın iki koruması eşlik etti. Güvenlik görevlilerinin çoğu arka planda kalsa da, ikisinin oda kapısında nöbet tuttuğu belirtildi.

SPA, masaj, akşam yemeği

İddialara göre çift, otelin SPA ve havuz alanını akşam saatlerinde yalnızca kendilerine ayırdı. Özel olarak planlanan çift masajının ardından, diğer konuklardan izole edilmiş bir salonda romantik bir akşam yemeği yediler. Kaynaklar, çiftin otelde geçirdiği zaman boyunca son derece sakin ve gizli davranmaya özen gösterdiğini, sosyal medyada hiçbir paylaşım yapmadığını aktardı.

Çıkışları gizli tutuldu

Ertesi sabah Hamilton, kapüşonlu gri eşofmanıyla otelin spor salonunda ve bahçesinde görüntülendi. Çift, saat 11.00 civarında otelden birlikte ayrıldı. Kardashian’ın çıkışı ise daha gizli tutuldu; ana kapı yerine yan bir kapı kullanıldı.

Çantasını korumaları taşıdı

Görgü tanıkları, Kardashian’ın yaklaşık 79 bin sterlin değerindeki Birkin çantasını bir korumasının iki eliyle taşımak zorunda kaldığını, bavulların üzerinde ise adının kabartmalı olarak yer aldığını aktardı.

Eski eşinin arkadaşı

Kim Kardashian ve Lewis Hamilton’ın tanışıklığı yeni değil. İkili, 2014 yılında GQ Men of the Year Ödülleri’nde, o dönemki partnerleri Kanye West ve Nicole Scherzinger ile birlikte görüntülenmişti.

Hamilton, Kanye West ile yakın bir dostluk kurmuş; hatta West’in davetiyle aileyle birlikte Paskalya tatili geçirmişti. Hamilton’ın, West’in müziğine duyduğu hayranlığı açıkça dile getirdiği de biliniyor.

Kim Kardashian, Kanye West’ten 2021’de boşandıktan sonra Hamilton’la temasını sürdürdü. İkili, Wall Street Journal Innovator Awards’ta da birlikte ödül aldı. Hamilton spor alanında, Kardashian ise değeri yaklaşık 3,6 milyar sterline ulaşan markası Skims ile onurlandırıldı. Hamilton’ın ödül gecesinden paylaştığı kulis fotoğrafı, aralarındaki yakınlığın sembolü olarak yorumlandı.