İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? Tatlıses iyileşti mi?
İbrahim Tatlıses, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Enfeksiyon değerleri yükselen Tatlıses hayranlarını korkuturken her gün sağlık durumu merak ediliyor. İşte Tatlıses'in son durumu...
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili her gelişme yakından takip ediliyor. Hastane açıklaması var mı, diye merak edilirken son olarak Hülya Avşar, Tatlıses ile ilgili son durumu açıkladı. İşte Avşar'ın o sözleri...
Habertürk'ün haberine göre Hülya Avşar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gayet iyi. Gördüm, güldük, konuştuk. Kısa süre içinde normal odaya geçecek."
Öte yandan Tatlıses'in yakın zamanda safra kesesi ameliyatı olacağı da öğrenildi.