İki Türk öğrenci depremde hayat kurtaracak cihaz geliştirdi: Yüzde 90 doğruluk payı var

İstanbul’da büyüyen İğde, The Times’a yaptığı açıklamada çocukluğundan beri “büyük deprem” endişesi taşıdığını dile getirdi. Her sarsıntıda ailesiyle birlikte dışarı çıktıklarını anlatan İğde, bu kaygının projeyi hayata geçirmesinde belirleyici olduğunu ifade etti.

İğde, Şubat 2023’te Türkiye’nin güneyi ile Suriye’nin kuzeyini etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,8 büyüklüğündeki depremin proje açısından bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Oksijen Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kancal İstanbul’da önümüzdeki beş yıl içinde büyük bir deprem yaşanma ihtimalinin yüzde 65 olarak açıklandığını, kentte yaklaşık 1,5 milyon yapının sismik risk taşıdığının belirtildiğini aktardı.

ResCube nasıl çalışıyor?

Sistem, enkaz içine yerleştirilen dört jeofon sayesinde titreşim ve ses dalgalarını topluyor. Elde edilen veriler yapay zekâ algoritmasıyla analiz edilerek olası yaşam belirtilerinin konumu üçgenleme yöntemiyle hesaplanıyor.

Hâlihazırda arama-kurtarma ekipleri, enkazdan gelen sesleri mikrofon ve kulaklık aracılığıyla manuel olarak dinleyerek tespit yapıyor. Öğrenciler, geliştirdikleri sistemin mevcut yönteme kıyasla daha hızlı, daha ekonomik ve daha yüksek doğruluk oranı sunduğunu belirtti.

İlk denemelerde cihazın yüzde 90 doğruluk oranına ulaştığı kaydedildi. Mevcut tekniklerde bu oranın yaklaşık yüzde 80 seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Bu farkın, arama-kurtarma çalışmalarında “altın 72 saat” olarak bilinen kritik sürede daha fazla kişinin hayatta kurtarılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Araştırmalar, deprem kaynaklı ölümlerin yüzde 22’sinin erken tıbbi müdahale ile engellenebileceğine işaret ediyor.

Eğitim alanlarında denendi

Yapay zekâ modeli, İngiltere’deki arama-kurtarma eğitim merkezlerinde test edildi. Gloucestershire’daki Fire Service College ile Buckinghamshire’daki Westcott Venture Park’ta kurulan enkaz simülasyon alanlarında veri toplandı. Sensörlerin titreşime hassas olması nedeniyle testler sırasında sessizlik sağlandı ve beton yüzeylere kontrollü ritmik darbeler uygulandı.

Saraid adlı yardım kuruluşunun ulusal direktörü Gary Francis, söz konusu teknolojinin özellikle karmaşık ve çökmüş yapı alanlarında operasyonların daha hızlı ve güvenli yürütülmesine katkı sunabileceğini ifade etti.

Toplumsal fayda odaklı düşük maliyetli projelerin desteklendiği yarışmada birincilik elde eden öğrencilere Imperial College London tarafından 7 bin sterlin ödül verildi. Üniversitenin Doğa Bilimleri Fakültesi araştırmadan sorumlu dekan yardımcısı Ramón Vilar Compte, kısa sürede hayat kurtarma potansiyeli taşıyan bir yeniliğin ortaya konmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.