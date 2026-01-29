Jackie Chan öldü mü, yaşıyor mu?
Dünyaca ünlü film yıldızı Jackie Chan'in öldüğü haberi bir kez daha yayılmaya başlandı. Ünlü ismin hayranları paylaşımlar sonrası büyük bir şok yaşarken iddianın gerçekliği araştırılmaya başlandı. Sıkça gelen soru ise "Jackie Chan öldü mü" oluyor.
Sosyal medyada bir anda Jackie Chan gündem oldu. Birçok kişi ünlü oyuncunun öldüğünü ileri sürdü. Paylaşımları görenler ise olayın doğruluğunu araştırmaya çalışırken "Jackie Chan öldü mü, yaşıyor mu" sorusu gündem oldu.
Jackie Chan öldü mü?
Jackie Chan öldüğüne dair paylaşımlar tamamen asılsız. Sosyal medyada yayılan haber gerçeği yansıtmıyor.
Ünlü aktör ile ilgili daha önce de bu tarz paylaşımlar yapılmış ailesi iddiaları yalanlamıştı.
