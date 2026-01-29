Sosyal medyada bir anda Jackie Chan gündem oldu. Birçok kişi ünlü oyuncunun öldüğünü ileri sürdü. Paylaşımları görenler ise olayın doğruluğunu araştırmaya çalışırken "Jackie Chan öldü mü, yaşıyor mu" sorusu gündem oldu.

Jackie Chan öldü mü?

Jackie Chan öldüğüne dair paylaşımlar tamamen asılsız. Sosyal medyada yayılan haber gerçeği yansıtmıyor.

Ünlü aktör ile ilgili daha önce de bu tarz paylaşımlar yapılmış ailesi iddiaları yalanlamıştı.