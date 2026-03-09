Kanye West İstanbul'a geliyor! Bilet fiyatları belli oldu, Kanye West konser bilet fiyatları

Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West'in Türkiye'de vereceği ilk konsere ilişkin ayrıntılar netleşti. Sanatçı, 30 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek etkinlik, müzik performansının yanı sıra görsel ve işitsel şovlarla desteklenen kapsamlı bir organizasyon olarak planlandı. Etkinlik, "YE Live In Türkiye" adıyla gerçekleştirilecek.

Bilet kategorileri ve fiyatlar belli oldu

Konser için farklı bütçelere hitap eden çok sayıda bilet seçeneği satışa çıkarıldı. En yüksek fiyatlı kategori olan Diamond biletler 35 bin TL'den alıcı bulurken, Golden ve Silver kategorilerinin fiyatları sırasıyla 18 bin TL ve 12 bin 600 TL olarak açıklandı.

Stadyumun çeşitli bölümlerinde yer alan oturma düzenine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Batı, Doğu ve Güney tribünlerindeki alt ve orta kategorilerde bilet fiyatları 5 bin 400 TL ile 18 bin TL arasında değişiyor. Premium kategoriler ise sahneye yakın konum ve ek konfor imkânları sunuyor.

Bilet satış tarihi açıklandı

Organizasyon şirketlerinin duyurusuna göre Kanye West'in İstanbul konseri biletleri 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 15.00 itibarıyla satışa sunuldu. Ön kayıt işlemleri ise konser için oluşturulan internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Yoğun ilgi bekleniyor

Konser duyurusunun ardından sosyal medya platformlarında oluşan hareketlilik, etkinliğe yoğun talep olabileceğine işaret etti. Organizasyonun yalnızca Türkiye'den değil, çevre ülkelerden de müzikseverleri İstanbul'da buluşturması bekleniyor.

İstanbul'un coğrafi konumu nedeniyle Balkanlar, Orta Doğu ve Avrupa'dan da çok sayıda katılım öngörülürken, organizatörler özellikle ilk satış döneminde biletlerin kısa sürede tükenebileceğini belirtiyor.