Komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

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Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.

Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini bildirdi. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."