Müge Anlı ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?

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Kayıp kişilerin bulunması, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına katkı sağlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı haziran ayında sezon finali yaptı. Haftalardır ekranda olmayan Müge Anlı'nın ekranlara dönüş tarihi merak ediliyor. Bu sebeple de "Müge Anlı ne zaman başlayacak" sorusuna cevap aranıyor.

Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Müge Anlı Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi henüz duyurulmadı. Geçen yıl ilk bölüm 1 Eylül'de ekrana gelmişti. 2026 sezonunun 7 Eylül Pazartesi başlaması bekleniyor.

Müge Anlı kimdir?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Anlı, yüksek lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk alanında tamamladı.

Televizyon kariyerine öğrencilik yıllarında adım atan Müge Anlı, ilk olarak Güner Ümit'in sunduğu "Turnike" programına katıldı. Daha sonra Kanal 6'da yayımlanan "Top Secret" programıyla ekran deneyimi kazandı. Magazin gazeteciliği alanında da görev yapan Anlı, Kanal D ve atv başta olmak üzere çeşitli televizyon kanallarında magazin programları sundu.

2006-2008 yılları arasında Şenay Düdek ve Pakize Suda ile birlikte "Dobra Dobra" programını hazırlayıp sunan Müge Anlı, aynı dönemde Vatan Gazetesi'nde magazin müdürlüğü görevini üstlendi. 2008 yılında ise magazin programlarını bırakarak atv ekranlarında yayın hayatına başlayan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını sunmaya başladı.

Kayıp kişilerin bulunması, çözülemeyen olayların araştırılması ve toplumsal konuların ele alındığı programıyla geniş kitlelere ulaşan Anlı, televizyon kariyerini farklı projelerle de sürdürdü. "Film Gibi" ve "Müge Anlı ile Mektubunuz Var" programlarının ardından 2019 yılından itibaren "Güven Bana" adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu da üstlendi.

Özel hayatı

Arnavut kökenli olduğu bilinen Müge Anlı, 1999 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlendi. Çiftin Lidya adında bir kızları bulunuyor. 2008 yılında sona eren evliliğinin ardından Anlı, 2022 yılında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.