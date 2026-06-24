Ortopedi camiasının öncü isimlerinden Prof. Dr. Kut Sarpyener hayatını kaybetti
Türk ortopedi, travmatoloji ve sporcu sağlığı camiasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Kut Sarpyener, 91 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'de ortopedi ve travmatoloji alanının gelişiminde öncü isimlerden Münir Ahmet Sarpyener'in oğlu olan Prof. Dr. Sarpyener için Marmara Üniversitesi’nde tören düzenlenecek.
Türk ortopedi, travmatoloji ve sporcu sağlığı camiasının tanınan isimlerinden Prof. Dr. Kut Sarpyener, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Marmara Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Sarpyener, meslek yaşamı boyunca ortopedi ve sporcu sağlığı alanlarında önemli çalışmalara imza attı.
Ortopedi camiasının önemli isimlerindendi
Prof. Dr. Kut Sarpyener, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ile Anadoluhisarı Spor Akademisi'nde başkanlık görevlerinde bulundu.
Sarpyener, Türkiye'de ortopedi ve travmatoloji ana bilim dalının kurulması ve gelişmesinde öncü isimler arasında yer alan Münir Ahmet Sarpyener'in de oğluydu.
Marmara Üniversitesi'nde tören düzenlenecek
Prof. Dr. Kut Sarpyener için 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 10.00'da Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü'nde tören düzenlenecek.
Sarpyener'in cenazesi, öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak. Prof. Dr. Sarpyener, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.