S Sport ücretli mi, S Sport Plus şifresiz mi? S Sport uyduda var mı, kaçıncı kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak müsabaka S Sport'tan naklen yayınlanacak. Şimdi yoğun şekilde "S Sport ücretli mi, S Sport Plus şifresiz mi" sorusu geliyor.

S Sport Plus şifresiz mi?

S Sport Plus, içeriği şifreli ve abonelik sistemiyle çalışan bir dijital yayın platformu...

S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.

S Sport Plus ücretleri

S Sport Plus Aylık Paket 399₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 2.799₺’dir.

https://app.ssportplus.com/account/signup adresinden, 4AY249 promosyon kodu ile üye olmanız durumunda ilk 4 ay indirimli 399₺ yerine 249₺, YILLIKLOCA promosyon koduyla üye olmanız durumunda, yıllık pakette 2.799₺ yerine, ilk yıl 2299₺’den üye olabilirsiniz.

S Sport frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Pozisyon: TP34 42°E

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s

Modülasyon: DVB-S2

S Sport

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

S Sport 2

TV+ 78. Kanal

TiviBu 74. Kanal

Kablo TV 241. Kanal