S Sport ücretli mi, S Sport Plus şifresiz mi? S Sport uyduda var mı, kaçıncı kanalda?
Beşiktaş bu akşam yine bir kritik sınava çıkıyor. Kara Kartal'ın Hradec Kralove ile oynayacağı mücadeleyi S Sport yayınlayacak. Şimdi özellikle Beşiktaş taraftarı "S Sport ücretli mi, S Sport Plus şifresiz mi" sorusuna cevap arıyor.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak müsabaka S Sport'tan naklen yayınlanacak. Şimdi yoğun şekilde "S Sport ücretli mi, S Sport Plus şifresiz mi" sorusu geliyor.
S Sport Plus şifresiz mi?
S Sport Plus, içeriği şifreli ve abonelik sistemiyle çalışan bir dijital yayın platformu...
S Sport Plus nasıl izlenir?
S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.
S Sport Plus ücretleri
S Sport Plus Aylık Paket 399₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 2.799₺’dir.
https://app.ssportplus.com/account/signup adresinden, 4AY249 promosyon kodu ile üye olmanız durumunda ilk 4 ay indirimli 399₺ yerine 249₺, YILLIKLOCA promosyon koduyla üye olmanız durumunda, yıllık pakette 2.799₺ yerine, ilk yıl 2299₺’den üye olabilirsiniz.
S Sport frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Pozisyon: TP34 42°E
Frekans: 11853 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s
Modülasyon: DVB-S2
S Sport
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
S Sport 2
TV+ 78. Kanal
TiviBu 74. Kanal
Kablo TV 241. Kanal