S Sport uyduda var mı, şifreli mi? S Sport Plus ücretli mi, ne kadar? Kaçıncı kanalda? Frekans bilgileri...

S Sport uyduda var mı, şifreli mi? S Sport Plus ücretli mi, ne kadar? Kaçıncı kanalda?
Bu akşam Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda FC Midtjylland ile karşılaşacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus dijital platformundan şifreli olarak yayınlanacak. Kara Kartal'ın ilk ciddi sınavını kaçırmak istemeyenler "S Sport uyduda var mı, şifreli mi", "S Sport Plus ücretli mi, ne kadar" sorularını yanıtlıyor.
S Sport'ta Galatasaray'ın hazırlık maçları, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçları yayınlanıyor. Bu akşam da Beşiktaş ile FC Midtjylland UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmek için mücadele verecek. Şimdi taraftar mücadele bilgisine ulaşmaya çalışırken sıkça "S Sport uyduda var mı, şifreli mi", "S Sport Plus ücretli mi, ne kadar" soruları geliyor.
S Sport Plus şifresiz mi?
S Sport Plus, içeriği şifreli ve abonelik sistemiyle çalışan bir dijital yayın platformu...
S Sport Plus nasıl izlenir?
S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.
S Sport Plus ücretleri
S Sport Plus Aylık Paket 399₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 2.799₺’dir.
https://app.ssportplus.com/account/signup adresinden, 4AY249 promosyon kodu ile üye olmanız durumunda ilk 4 ay indirimli 399₺ yerine 249₺, YILLIKLOCA promosyon koduyla üye olmanız durumunda, yıllık pakette 2.799₺ yerine, ilk yıl 2299₺’den üye olabilirsiniz.
S Sport frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Pozisyon: TP34 42°E
Frekans: 11853 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s
Modülasyon: DVB-S2
S Sport
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
S Sport2
TV+ 78. Kanal
TiviBu 74. Kanal
Kablo TV 241. Kanal