S Sport uyduda var mı, şifreli mi? S Sport Plus ücretli mi, ne kadar? Kaçıncı kanalda? Frekans bilgileri...

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S Sport'ta Galatasaray'ın hazırlık maçları, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçları yayınlanıyor. Bu akşam da Beşiktaş ile FC Midtjylland UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmek için mücadele verecek. Şimdi taraftar mücadele bilgisine ulaşmaya çalışırken sıkça "S Sport uyduda var mı, şifreli mi", "S Sport Plus ücretli mi, ne kadar" soruları geliyor.

S Sport Plus şifresiz mi?

S Sport Plus, içeriği şifreli ve abonelik sistemiyle çalışan bir dijital yayın platformu...

S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.

S Sport Plus ücretleri

S Sport Plus Aylık Paket 399₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 2.799₺’dir.

https://app.ssportplus.com/account/signup adresinden, 4AY249 promosyon kodu ile üye olmanız durumunda ilk 4 ay indirimli 399₺ yerine 249₺, YILLIKLOCA promosyon koduyla üye olmanız durumunda, yıllık pakette 2.799₺ yerine, ilk yıl 2299₺’den üye olabilirsiniz.

S Sport frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Pozisyon: TP34 42°E

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s

Modülasyon: DVB-S2

S Sport

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

S Sport2

TV+ 78. Kanal

TiviBu 74. Kanal

Kablo TV 241. Kanal