Şarkıcı Nev'den üzücü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

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“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla 2000’li yılların ilk dönemlerine damga vuran şarkıcı Nev’in karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

57 yaşındaki şarkıcının sağlık durumuna ilişkin açıklama, arkadaşı Aytaç Budak’tan geldi. Budak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nev’in yoğun bakımda olduğunu doğrularken sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Budak, açıklamasında, “Nev Bey’in yoğun bakımda olduğu doğru fakat sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede de sağlığına kavuşacak. Dualarımız, güzel niyetlerimiz onunla olsun; kendisi gerçekten çok güzel bir insan.” ifadelerini kullandı.