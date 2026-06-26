Son dakika... Kadir İnanır hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesi... Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
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Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki sanatçı, yoğun bakımda 6 gün süren tedavi sürecinin ardından entübe edilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İnanır’dan acı haber geldi.
İki gün önce de İnanır’ın ablası hayatını kaybetti.