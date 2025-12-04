Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Survivor 2026 yine birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak. Yarışmanın başlamasına sayılı haftalar kalırken izleyiciler net tarihi öğrenmeye çalışıyor. Bir yandan kadro araştırılırken bir yandan da "Survivor 2026 ne zaman başlayacak" sorusuna cevap aranıyor.

Survivor ne zaman başlıyor?

Survivor’ın 2026 sezonu için kesin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl program 1 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelmişti. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi ve Survivor 2026’nın 1 Ocak tarihinde yayın hayatına başlaması bekleniyor.

Survivor yarışmacıları

Bayhan

Keremcem

Dilan Çıtak

Mert Nobre

Serhan Onat

Meryem boz

Murat Arkın

Deniz Çatalbaş

Selen Görgüzel

Seren Ay Çetin

Lina Hourich

Gözde Bozkurt

Nisanur Güler

ve Başak Cücü