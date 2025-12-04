Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Ekranların uzun soluklu yarışmalarından Survivor'ın 2026 sezonu için geri sayım başladı. Yeni yarışmacılar tek tek belli oluyor. Yarışmayı takip eden izleyiciler ise kadronun şekillenmesini ve sezonun açılış gününü öğrenmeye çalışıyor. Bu nedenle “Survivor 2026 ne zaman başlayacak” sorusu sıkça geliyor.
Survivor ne zaman başlıyor?
Survivor’ın 2026 sezonu için kesin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl program 1 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelmişti. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi ve Survivor 2026’nın 1 Ocak tarihinde yayın hayatına başlaması bekleniyor.
Survivor yarışmacıları
Bayhan
Keremcem
Dilan Çıtak
Mert Nobre
Serhan Onat
Meryem boz
Murat Arkın
Deniz Çatalbaş
Selen Görgüzel
Seren Ay Çetin
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
ve Başak Cücü