Survivor 2027 ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacıları belli oldu mu? Başvuru nereden yapılacak?

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2005 yılından bu yana ekranlarda yer alan Survivor 2027'de de izleyici ile buluşacak. Acun Ilıcalı yeni formatı sosyal medya hesaplarından duyururken yapılan paylaşım sonrası "Survivor 2027 ne zaman başlıyor" sorusu art arda geliyor.

Survivor 2027 ne zaman başlıyor?

Acun Ilıcalı Survivor 2027 başlangıç tarihini belirtmezken son 3 yılda Survivor ilk bölümü 1 Ocak'ta ekrana geldi. Bu sezon da yarışmanın bu tarihte başlaması bekleniyor.

Yeni formatta iki kişi kaptan olacak. Bunlardan biri Turbo Turabi diğeri ise Ogeday. Bu yıl kazanan isim 10 milyon TL'nin sahibi olacak.