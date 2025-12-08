SURVIVOR BAŞLAMA TARİHİ... 2026 Survivor ne zaman başlıyor? İşte kadro
Survivor 2026'ya çok az bir süre kaldı. Kadrolar şekillendi ilk startın verilmesi bekleniyor. Acun Ilıcalı net tarihi paylaşmazken geçen yıl sürecin nasıl ilerlediğini merak edenler "2026 Survivor ne zaman başlıyor" diye soruyor.
Televizyon dünyasının en çok takip edilen yarışmalarından Survivor, 2026 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Kadro çalışmalarının tamamlanmasıyla gözler yayın başlangıcına çevrildi. Yarışmanın hangi tarihte ekranlara geleceği konusunda resmi açıklama yapılmadı. İzleyiciler net tarihi öğrenmek adında "2026 Survivor ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor.
2026 Survivor ne zaman başlayacak?
Survivor’ın 2026 sezonu için kesin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl program 1 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelmişti. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi ve Survivor 2026’nın 1 Ocak tarihinde yayın hayatına başlaması bekleniyor.
Survivor yarışmacıları
Bayhan
Keremcem
Dilan Çıtak
Mert Nobre
Serhan Onat
Meryem boz
Murat Arkın
Deniz Çatalbaş
Selen Görgüzel
Seren Ay Çetin
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
ve Başak Cücü