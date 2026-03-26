Survivor bugün yok mu? Survivor saat kaçta başlayacak?
Bugün Türkiye - Romanya maçı TV8'den yayınlanacak. Bu sebeple Survivor'ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İşte 26 Mart Perşembe TV8 yayın akışı...
Türkiye tarihi bir maça çıkıyor. Dünya Kupası Elemeleri yarı final maçını TV8 yayınlayacak. Her gün ekrana gelen Survivor yarışmasının ise ne zaman yayınlanacağı merak edildi. İşte konuya dair bilgiler...
Survivor bugün yok mu?
Türkiye - Romanya maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Survivor yarışmasının yeni bölümü ise 22.15'te ekrana gelecek.
26 Mart 2026 Perşembe TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
09:00 Gel Konuşalım / Canlı Program
12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın / Yeni Bölüm Yarışma
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma
20:00 Türkiye - Romanya / Canlı Spor
22:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm Yarışma
00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
03:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın Yarışma
05:30 Tuzak Dizi