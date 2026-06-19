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Survivor'da yaklaşık 6 ay süren serüven bu akşam son buluyor. Dün akşam Nobre, Nagihan ve Ramazan finalist olabilmek için yarıştı. Kıran kırana geçen mücadeleler seyirciye de büyük heyecan yarattı. Peki, Survivor'da finale kimler kaldı?

2026 Survivor finalistleri...

Nobre, Nagihan ve Ramazan birbirleriyle düellolara çıktılar. Oyunlarda rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağlayan Nobre adını finale yazdıran ilk isim oldu. Nagihan ile Ramazan arasındaki mücadeleyi de Nagihan kazandı ve ikinci finalist oldu.

Survivor'da bu akşam final heyecanı yaşanacak. TV8'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak.