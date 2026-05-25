Survivor'da kim elendi? Survivor'ın son bölümünde hangi yarışmacı gitti?

Survivor'da finale doğru adım adım ilerleniyor. Son bölümde yine eleme heyecanı yaşandı ve duygusal anlar yaşandı. Beyza ile Can Berkay bir hafta daha yarışmada kalabilmek için elinden geleni parkura yansıttı. İşte bu hafta elenen isim...

Survivor'da kim elendi?

Survivor'ın eleme gecesinde ilk oyunu Can Berkay alırken daha sonra Beyza atağa geçti. 4-4'e gelen skor sonrası Can art arda sayılar alarak farkı açtı ve bir daha eşitlik sağlanmadı. Final oyunu 10'a 7'i Can üstünlüğüyle tamalanırken Beyza elenen isim oldu.

Beyza "Tüm arkadaşlarımı tebrik ederim. Çok yorucuydu, çok yoruldum, genel olarak da çok yoruldum. Benim gerçek hayatta çok arkadaşım yok, edinmekte de zorlanıyorum. İnsanlara güvenebilmek, sevebilmek falan böyle şeyler benim için zor gerçekten. Burada bunu yapabildiğim insanlar oldu, hepsi benim için çok değerliler gerçekten. Bugün kendimi biraz üzgün, kırgın, kızgın hissettim; yarışırken de yarışmadan önce de her an... Sadece bugün değil açıkçası, iki gündür kötü hissediyordum açıkçası. Umarım güzel bir düello olmuştur, inanamıyorum. Bu şekilde" sözleriyle yarışmaya veda etti.