Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz reytinglerde birinciliği kimseye bırakmazken Kurban Bayramı'nda projenin yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Konu hakkında ayrıntılara ulaşmaya çalışanlar "Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu" sorusunu yöneltiyor.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı?

Evet, Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü bu akşam TRT 1'de yayınlanacak.

Son bölümde neler oldu?

Kızını kurtarmak için Volkov’a kızıyla evleneceğini söyleyen Adil, perde arkasında çok daha büyük bir plan kurar ve Timur Volkov’u alt ederek çok büyük bir düşman kazanır. Ama o sayede kızının yerini öğrenir. Kızını öldürmesin diye Şerif’e gitmek isteyen ve Adil’in Eleni’yi kurtarma planını çok riskli bulan Esme, Adil’e rest çeker. Birbirine öfkeli iki sevdalının arasındaki kavgayı Esme kazanır. Ancak Adil de aynı tekneye binecekken vurulur. Zarife, Adil’i ortadan kaldırdıktan sonra Esme’yi de yok etmek için Şerif’e yirmi yıl önce onu ihbar edenin Esme olduğunu söyler. Şerif, Esme’nin gözleri önünde Eleni’nin öldürülmesi için emir verir. Ama herkes her şeyin bittiğini sanırken, yazgılarını değiştirmek için emek verenler, kavuşmayı hak edeceklerdir.