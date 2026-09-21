Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı? TBD yeni sezon ne zaman başlıyor?

Dizi sezonun başladı. Eylül ayında onlarca proje yeni sezona "merhaba" dedi. Taşacak Bu Deniz ise hala izleyicisi ile bulaşmadı. Peki, Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı?

Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı?

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Tarih vermek imkansız fakat beklentiler 2 Ekim Cuma günü dizinin yayınlanacağı yönünde...

Son bölümde neler oldu?

Yirmi yıl sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için artık yaraları sarma değil, hesap sorma zamanıdır. Koçari Konağı’nda başlayan görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle tanışırlar. Nihayet düğün günü geldiğinde ise savaşı kazanan Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Çünkü bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır. Ve savaşın kazananı olmaz.