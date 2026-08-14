Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman yer aldığı Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Eylül ayı yaklaşıyor ve dizi sezonu başlamak üzere... Dizinin takipçileri "Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak" sorunu sıklaştırıyor.

Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak?

TRT 1'den ve dizinin yapımcılarından Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kesin olmamakla beraber projenin 11 Eylül Cuma günü başlaması bekleniyor.

Son bölümde neler oldu?

Yirmi yıl sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için artık yaraları sarma değil, hesap sorma zamanıdır. Koçari Konağı’nda başlayan görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle tanışırlar. Nihayet düğün günü geldiğinde ise savaşı kazanan Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Çünkü bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır. Ve savaşın kazananı olmaz.