Türkiye'de geçen yıl en çok dünyaya gelen burçlar belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2025 yılında Türkiye’de toplam 895 bin 374 canlı doğum gerçekleşti. Doğum istatistiklerinde yaz aylarının açık ara öne çıkması dikkat çekti. En fazla doğum 84 bin 235 bebekle temmuz ayında gerçekleşirken, ağustos 81 bin 995 doğumla ikinci sırada yer aldı. Böylece geçen yıl Türkiye’de en fazla Yengeç ve Aslan burcu bebek dünyaya geldi.

Erkek bebek sayısı tüm aylarda önde çıktı

TÜİK verileri, erkek bebek doğumlarının yılın her ayında kız bebeklerden fazla olduğunu ortaya koydu. Temmuz ayında doğan 84 bin 235 bebeğin 43 bin 362’si erkek, 40 bin 873’ü ise kız oldu. Ağustos ayında ise 41 bin 940 erkek ve 40 bin 55 kız bebek kayıtlara geçti. Uzmanlar, 2001 yılından bu yana erkek doğum oranlarının sürekli daha yüksek seyrettiğine dikkat çekiyor.

En az doğum şubat ayında gerçekleşti

Doğum istatistiklerinde en düşük rakam şubat ayında görüldü. Şubat ayında toplam 65 bin 208 bebek dünyaya gelirken, bu dönemin büyük ölçüde Kova burcunu kapsaması dikkat çekti. Balık burcu dönemi de düşük doğum oranlarıyla listenin son sıralarında yer aldı. Buna karşılık son 25 yıllık verilere göre Yengeç burcu doğumları Türkiye’de açık ara ilk sırada bulunuyor.

İstanbul zirvede, Ankara ve Şanlıurfa takipte

Türkiye’de temmuz ayında en fazla doğumun gerçekleştiği şehir 13 bin 745 bebekle İstanbul oldu. Böylece en fazla Yengeç burcu bebeğin doğduğu il de İstanbul olarak kayıtlara geçti. Ankara ve Şanlıurfa 4 bin 676 doğumla ikinci sırayı paylaşırken, Gaziantep ise 3 bin 330 doğumla listede üst sıralarda yer aldı.