2 sezondur Kanal D ekranlarında iyi bir başarı elde eden Uzak Şehir 3. sezonuna hazırlanıyor. Her pazartesi seyirci ile buluşan proje haziran ayında sezon finali yapmıştı. Peki, Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?

Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?

Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi belli olmuş değil. Kanaldan ve yapımcıdan bir açıklama gelmedi. Geçen sezon ilk bölüm 15 Eylül Pazartesi günü ekrana geldi. Bu yıl da beklentiler 14 Eylül Pazartesi yeni sezonun başlayacağı yönünde...

Son bölümde neler oldu?

Alya ve Cihan, çetin savaşların ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanırken, konağı uzun süre sonra ilk kez tatlı bir telaş sarar. Ancak geçmişin gölgeleri, bu mutluluğa geçit vermemeye kararlıdır. Meryem’in sakladığı en büyük sırrı elinde bir koz olarak tutan Boran, sınırları zorlayan bir tehditle kartları yeniden dağıtır.

Meryem, çaresizlik içinde geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklenirken, Boran’ın Cihan’dan intikam alma hırsı Alya’yı hayati bir seçimle baş başa bırakır. Sevdiği adamın geleceği ve kalbindeki yara arasında sıkışan Alya, büyük aşkını korumak adına kendi kıyametini başlatır. Mutluluk şarkılarının yerini aniden alan silah sesleri, geçmişten gelen öfkeli bir düşmanın intikamıyla birleşir. Silahların patladığı, fedakarlıkların yapıldığı ve kaderlerin tamamen altüst olduğu o karanlık günde, Albora'da hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktır.