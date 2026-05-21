Kadir İnanır öldü mü, entübe mi edildi? Kadir İnanır'ın sağlık durumu

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır entübe edildi
Usta oyuncu Kadir İnanır, zatürreye bağlı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı yoğun bakımda entübe edildi. Tedavisi süren 77 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'dan endişelendiren haber geldi.
14 Mayıs’ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’a yapılan kontroller sonucunda zatürre teşhisi konulmuştu. Tedavisi yoğun bakım servisinde devam eden sanatçının durumunun ağırlaşması üzerine doktorların entübasyon kararı aldığı belirtildi.