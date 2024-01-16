2 bin TL’yi geçen gram altında hedef 3 bin TL

Birol BOZKURT

Türk yatırımcısının en çok sevdiği yatırım araçlarının başında gelen altın 2023 yılının yıldızı oldu. 2024’e de rekor kırarak başlayan gram altın fiyatları Kapalıçarşı’da 2 bin 80 TL’yi gördü. Spot piyasada da 2 bin TL’ye dayanan gram altında uzmanlar yeni rekorların kapıda olduğunu söylüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde de yükselişine devam etti. Spot piyasada altının gram fiyatı 1990 lira seviyelerini geçti. Çeyrek altın ise 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı da, dün yüzde 0,3 artışla 2 bin 55 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti. Önemli merkez bankaların, şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına dair belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı şirin sarı

Gram altında yön ne olacak?

2023 yılını gram altın, hem dolardaki % 56 değerlenme hem de ons altındaki %14 değer kazanımı ile yüzde 80 üzerinde getiri ile tamamladı. Bu yıla da rekorlar başlayan gram altın için 2.000 TL seviyesi kritik bir eşik oldu. Elinde altın bulunduran ve altın biriktirenler fiyatın daha yukarılara çıkmasını bekliyor ve her fiyattan alım geliyor.

Altın almak isteyenler ise fırsat kovalıyor. Altını etkileyen iki etken var; Fed faizleri ve Ortadoğu’daki gelişmeler. En son gelen ABD enflasyon rakamlarında TÜFE’de artış varken ÜFE’deki düşüş, Fed’in faizleri beklenenden erken düşürebileceği ihtimalini artırdı. Bu ise altını cesaretlendirdi. Ons altında yeniden 2.050 üzerinde seyrini izliyoruz. Ayrıca Ortadoğu’da ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen’de hava saldırısına başlaması altına yaradı.

Hem Fed’in faiz indirim süreci yılın 2. Yarısına bile kalsa ihtimali yükseliyor, hem de Ortadoğu’daki karışıklık çok daha uzun sürebilir. Yılın ilk yarısında altında alım fırsatı 2. Yarıda ise yeniden yükseliş ivmesi şeklinde bir ön görüde bulunabiliriz. Yılın 2. yarısında ABD seçimleri de çetin geçebilir. 2020 yılından bu yana her yıl daha zor geçiyor. Dünya büyümesi açısından da 2024 zorlu bir yıl.

“Ons altının seyri önemli olacak”

İçeride merkez bankamızın politika faizini %42.5 seviyelerine taşıması ve çetin geçen enflasyonist süreç ise doları daha dar bir bantta tutsa da, faiz indirimleri ile birlikte dolarda yükseliş beklentisi korunuyor. Yılsonu dolarda kur tahminleri 36 ile 40 lira arasında yoğunlaşıyor.

Gram altın açısından düşündüğümüzde hem ons altındaki yükseliş beklentisi hem de dolardaki artış beklentisi 2.500 – 3.000 TL aralığında bir gram altına işaret ediyor. Global piyasalarda 2.000 TL fiyatı sınırına gelinse de, kuyumcularda 2.080 TL zirve seviyeleri görüldü. İç piyasadaki altın ithalatına getirilen kotanın artan talep karşısında yetersiz kalması serbest piyasada fiyatı artırıyor.

Teknik olarak ons altında 2.100 dolar ve üzerinde yeni bir yükseliş dalgası takip edilebilir. Bu ise gram altında 2.100 TL üzerindeki fiyatlamaları başlatacaktır. Fed’in faizleri beklenen zamanda indirmemesi ise altın üzerinde ilk yarıda baskı yaratabilir. 2.000 dolar altındaki ons fiyatı gram altında alım fırsatı yaratabilir.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bankanın mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü dile getirdi.