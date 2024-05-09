MEB'den son dakika duyurusu: 'Okullar yarın tatil' iddiasına açıklama (10 Mayıs okullar tatil mi?)

Eğitim sendikaları, İstanbul’da Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan’ın 5 ay önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla öldürülmesini protesto ediyor. Yarın öğretmenler ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Birçok sendikadan bu yönde çağrılar yapılıyor.

"10 Mayıs okullar var mı", "Yarın okullar tatil mi", "10 Mayıs yoklama alınacak mı" sorularının yanıtları öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Sosyal medyada "Okullar yarın tatil" iddiasına ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

10 Mayıs 2024 Cuma günü okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okulların yarın tatil olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Okulların yarın kapalı olacağı iddialarını yalanlayan yetkililer, yarın okulların açık olacağı vurgusunu yaptı. MEB, eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu belirtti.

Eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösteriyor.