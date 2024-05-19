Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, İran-Nahçıvan sınırında kaza yaptığı bilgisi alındığı belirtildi.

İran'ın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri istediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından (MSB) yapılan açıklamada, "İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İran makamlarının, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı talep üzerine MSB tarafından arama kurtarma faaliyetlerine destek açıklaması geldi. MSB’den yapılan açıklamada, “İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirildi” ifadeleri kullanıldı.