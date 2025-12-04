Adliye emanetini soyup İngiltere'ye kaçan memur için kırmızı bülten talebi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T. uzun süre işe gelmeyince, 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altınla kaçtığı ortaya çıktı.

"Allah çarşınıza pazar versin"

Savcılık talimatıyla zimmet görevlileri Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verilirken, yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal T.’nin 19 Kasım 2025'te ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı tespit edildi. Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheli Erdal T.’nin Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenildi.

Anahtar bilmecesi

Soruşturma devam ederken Erdal T.’nin, 2022 yılında atandığı ve hizmetli kadrosunda çalıştığı, kendisinde adli kasa anahtarı değil odanın anahtarının bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan diğer şüpheli Kemal D.’nin ise 2021 yılından beri adliyede memur olarak çalıştığı, hem adli emanet kasasının hem de adli emanet odasının anahtarının kendisinde olduğu ortaya çıktı.

İki ay önce denetim yapıldı

Adli emanet kapısının çift anahtar sistemi ile çalışan çelik kapı olduğu, bu kasaların iki ayda bir denetlendiği, en son denetimin ise iki ay önce yapıldığı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenilirken olayın rutin denetim sırasında Cumhuriyet Savcısı tarafından fark edildiği kaydedildi.

Kırmızı bülten talebi

Şahsın olayı gerçekleştirirken bağlantı kurabileceği kişiler tek tek araştırılırken savcılık, İngiltere'ye kaçan Erdal T. İle eşi Esma T. hakkındaAdalet Bakanlığı'na kırmızı bülten çıkarılası yönünde ihbarda bulundu.

Annesi konuştu: Oğlumu kullandılar

Öte yandan zanlı Erdal T.'nin annesi oğlunun böyle bir şey yapmayacağını savunarak, kullanıldığını belirtti.

Oğlunun adliyede temizlik işçisi olduğunu belirten Türkan T. "Bizim olaydan haberimiz yoktu, polisler gelince öğrendik. Bize tatile gidiyoruz dediler. Eşi öğretmendi, okuldan izin aldığını söyledi. 2 tane çocuğu vardı, içkisi, sigarası yoktu, birisi onu kullandı. O kadar altını, gümüşü çıkarırken kimse mi görmedi, bu anahtarlar oğlumda ne arıyordu? Tek başına yapacak biri değil benim oğlum, onu kullandılar." dedi.