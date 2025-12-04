Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi'nin (TU Berlin) yeni rektörü, hali hazırda rektör yardımcılığı yapan Prof. Dr. Fatma Deniz oldu.

Üniversite senatosunun üçte ikisinden fazlasının desteğini alarak yeni rektör seçilen Prof. Dr. Deniz, dört yıllık yeni görevine 1 Nisan 2026'da başlayacak.

Prof. Dr. Deniz'in rakibi eski rektör Geraldine Rauch 2024'te sosyal medya hesabında beğendiği bir paylaşım nedeniyle antisemitizm ile suçlanmış, özür dilese de kamuoyundan istifa çağrıları yükselmişti.

Prof. Dr. Fatma Deniz kimdir?

Lise öğrenimini Türkiye'de Bursa Kız Lisesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Fatma Deniz lisans eğitimi için Almanya'ya gitti. Münih'de bilgisayar bilimi okuyan Prof. Dr. Deniz, ABD'de Berkeley Üniversitesi'nde de görev yaptıktan sonra TU Berlin'deki kariyerine başladı. Yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Deniz, aynı üniversitede dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcısı olarak görev yapıyordu.