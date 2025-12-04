AÇIKLANDI! YDS SONUÇLARI İLAN EDİLDİ! İşte sonuç sorgulama

23 Kasım’da uygulanan YDS'nin ardından değerlendirme aşamasına geçildi. Aylarca süren hazırlıklarını geride bırakan adaylar, sonuç tarihine ilişkin ÖSYM’nin paylaştığı bilgilere odaklanmış durumda. Adayların en çok merak ettiği konu ise 2025 YDS sonuçları hangi gün açıklanacağı... İşte detaylar...

YDS sonuçları açıklandı

ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre 2025-YDS/2 sonuçları, 5 Aralık tarihinde adayların erişimine açılacaktı. Saat 10.00'da ÖSYM duyuru yaparak sonuçların ilan edildiğini duyurdu.

YDS 2 SONUÇ SORGULAMA

Adaylar, sınavdan aldıkları puanlara, ÖSYM’nin özel sonuç açıklama adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden, kendilerine ait T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak erişim sağlayabilecek.