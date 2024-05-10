MEB SON NOKTAYI KOYDU: Bugün (10 Mayıs) okullar tatil mi? Dersler yapılacak mı? Yoklama alınacak mı?

Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepkiler büyüyor. Oktugan'ın ölümü sonrasında artan öğretmen şiddetine tepki göstermek için bazı öğretmenler bugün için iş bırakma kararı aldı. "Bugün (10 Mayıs) okullar tatil mi", "Bugün yoklama alınacak mı", "Bugün okullar var mı" soruları ise öğrenci ve velilerin gündeminde.

Bugün okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dün yaptığı son dakika açıklamasıyla "okullar tatil edildi" iddialarına yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okulların bugün tatil olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Okulların bugün kapalı olacağı iddialarını yalanlayan yetkililer, bugün okulların açık olacağı vurgusunu yaptı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitim çalışanlarının, kendilerine yönelik şiddet olaylarına karşı acil olarak caydırıcı nitelikte yasal düzenleme beklediklerini bildirmişti. Türk Eğitim-Sen'e bağlı öğretmenler, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki amacıyla, dün okullarda ilk derse girmemişti.