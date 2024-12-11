İş dünyasının 2025 yılı asgari ücret beklentisi ortaya çıktı! Arada dikkat çeken uçurum...

AGS Global tarafından yapılan ‘İş Dünyası 2025'ten Beklentiler’ araştırmasının sonuçları yayınlandı. Katılımcı şirketlerin 2025 asgari ücretine ilişkin tahminleri de ortaya çıktı.

Sanayi ve ticaret şehirlerinden iş sahibi ve C seviye iş insanlarının katılımıyla yürütülen 'İş Dünyası 2025’ten Beklentiler' araştırmasına göre 2025 yılı şirketler için bir dengelenme yılı olacak.

İş dünyasının 2025 asgari ücret beklentisi

Araştırmaya katılan 10 iş dünyası temsilcisinden 4’ü 2025 yılında şirketinin yetenekli çalışanlarını elinde tutacağını ifade ederken, dörtte biri ise bu konuda karamsar bir yaklaşıma sahip.

Katılımcıların 2025 yılına ilişkin asgari ücret beklentisi ortalama 23 bin 750 lira oldu. Bu oran da yaklaşık yüzde 40’lık bir artışa denk düşüyor.

Çalışanların 2025 asgari ücret beklentisi

MetroPOLL Araştırma da çalışanların 2025 asgari ücret beklentilerini soruşturmuştu.

Buna göre; vatandaşların yüzde 33,5’i yeni asgari ücretin 35 bin TL olması gerektiğini ifade etmişti.

Ankete katılanların diğer en yakın tercihi ise yüzde 32,5 ile 30 bin TL oldu.