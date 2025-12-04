Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zam oranı ne olur? Mahfi Eğilmez asgari ücret yorumu...

2026 yılına sayılı günler kala gündemin ana maddesi yeniden asgari ücret oldu. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü 12 Aralık'ta yapılacak ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Ekonomistler ve yerli yabancı kurumlar art arda 2026 yılı asgari ücretine ilişkin beklentilerini ve değerlendirmelerini açıklarken son olarak Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez de kendi adını taşıyan blogunda asgari ücrete ilişkin bir yazı yayımladı.

Eğilmez yazısında, asgari ücret belirlenirken her kesimin farklı noktalara odaklandığını belirterek, çalışan kesim temsilcilerinin açlık ve yoksulluk sınırlarını, işveren temsilcilerinin üretim maliyetlerini, hükümetin ise bütçe olanaklarını dikkate alarak görüşlerini dile getirdiğini söyledi.

Asgari ücret için rakam verdi

Tarafların görüşlerini ortaya koyarken 2025 yılında yaşanan enflasyonu ve 2026 yılının enflasyon tahminlerini göz önünde bulundurduklarını belirten Eğilmez, asgari ücret hesabı yaparken konuyla ilgili verileri gözden geçirdi ve bunları gösterge olarak baz aldı.

Eğilmez'in gösterge hesapları şöyle oldu:

1) 2025 yılında asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi ve yıl boyunca hiç değiştirilmedi.

2) 2025 yılsonu enflasyonu tahminen yüzde 30 olarak gerçekleşecek. Bu, yılbaşında 22 bin 104 lira olan asgari ücretin 2025 yılında yüzde 30 yani 6 bin 631 lira satın alma gücü (SAG) kaybına uğradığı anlamına geliyor.

3) 2026 yılı için Orta Vadeli Programda (OVP) tahmin edilen enflasyon yüzde 16. Bu da asgari ücretin bu kaybı karşılayacak şekilde belirlenmesi gerektiği anlamına geliyor.

4) Her ay TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan açlık sınırı Kasım 2025 için 29.287, yoksulluk sınırı da 97.159 lira olarak belirlendi.

Eğilmez göstergelerden yola çıkarak önce 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 liralık asgari ücrette 2025 yılı süresince ortaya çıkan satın alma gücü kaybını giderebilmek için 22 bin 104 lirayı yüzde 30 artırmak gerektiğini söyledi.

Mahfi hoca sonrasında elde edilen tutarı, 2026 yılında yaşanması beklenen yüzde 16’lık enflasyon kadar artırmak gerektiğini söyledi. Böylece asgari ücretlinin, 2026 yılı başında alacağı ücrette, yıl süresince yaşanacak enflasyon nedeniyle ortaya çıkacak satın alma gücü kayıplarından etkilenmeyeceğini kaydetti.

Mahfi Eğilmez, 20 bin 104 liralık asgari ücreti önce kayıpları telafi etmek için yüzde 30 oranında artırarak 28 bin 735 liraya çıkardı. Ardından bu tutarı 2026 yılı için öngörülen yüzde 16’lık enflasyon oranıyla yeniden hesaplayarak, asgari ücretin en az 33 bin 333 lira seviyesinde olması gerektiğini söyledi.

Eğilmez, 2026 yılında enflasyon yüzde 16’yı aştığı andan itibaren de yeni artışların hemen gündeme alınması gerektiğini de kaydetti.

Eğilmez ayrıca iki eşin çalışması durumunda dahi elde edecekleri gelirin 4 kişilik ailelerinin yoksulluk sınırını olan 97 bin 157 lirayı aşmasına yetmediğini vurguladı.

'En düşük emekli maaşı asgari ücrete yakın bir düzeye çıkarılmalı'

Eğilmez yazısında ayrıca emekli maaşlarına da değindi. "Mesele asgari ücretin düzenlenmesiyle bitmiyor" diyen Eğilmez, en düşük emekli aylığının 16 bin 811 lira olduğunu hatırlatarak bu ücretin açlık sınırının yarısı olduğunu hatırlattı.

Eğilmez yazısında en düşük emekli maaşına ilişkin "Bu maaşların da yeniden düzenlenmesi ve asgari ücrete yakın bir düzeye çıkarılması gerekiyor" dedi.

Mahfi Hoca yazısını düzenlemenin yalnızca asgari ücret alanları değil diğer ücret sahiplerini de ilgilendirdiğini ve ücret yelpazesinin bozulmaması asgari ücretin üzerindeki ücretlere de aynı oranlarda zam yapılması gerektiğini söyledi.

Eğilmez yazısını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Kuşkusuz bu düzenlemelerin yapılması yalnızca asgari ücret alanları değil diğer ücret sahiplerini de ilgilendiriyor. Çünkü asgari ücrette yapılacak artışlar asgari ücretin üzerindeki ücretlere de aynı oranlarda yansıtılmak zorunda. Aksi takdirde bütün ücret yelpazesi bozulur."