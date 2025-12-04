Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

TBMM Genel Kurulunda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4 maddesi daha kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda ele alınan vergi teklifi, emlak vergilerine yönelik önemli bir değişiklikle güncellendi. Yapılan düzenlemeyle birlikte, 2026 yılında uygulanacak bina ve arazi vergi değerleri için bir üst sınır getirildi. Buna göre, 2026’da hesaplanacak vergi değerleri, 2025 yılına ait değerlerin iki katını aşamayacak.

Teklife eklenen yeni madde kapsamında, emlak vergi değeri mükellefiyetin başladığı yılı izleyen yıldan itibaren her yıl güncellenecek. Bu güncelleme, bir önceki yılın vergi değeri esas alınarak yeniden değerleme oranı kadar yapılacak. Mevcut sistemde artış, söz konusu oranın yalnızca yarısı oranında uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle emlak vergisi matrahı artık her yıl tam yeniden değerleme oranı üzerinden artırılmış olacak.