Çinli otomobil markaları Türkiye’de vites yükseltti: Hangi Çinli marka en çok otomobili sattı?

Gazeteci Emre Özpeynirci, Çinli otomobil markalarının Türkiye performansını açıkladı. Verilere göre Çinli markalar, yılın ilk 11 ayında toplam 77 bin 647 adet satış gerçekleştirerek yüzde 8,28 pazar payına ulaştı.

Çinli markalar arasında ilk sıra BYD'nin!

Sektörde ek vergilerle ilgili düzenlemelerin etkisi dikkat çekti. Ek vergiden muaf olan BYD, 40 bin 770 adetlik satışla sınıfında açık ara liderliğini sürdürdü. Temmuz ayından sonra satış ivmesi düşen marka, Kasım ayında 5 bin 395 adetlik satışla yeniden güçlü bir yükseliş yakaladı.

Chery satışlarına vergi etkisi

Yıl boyunca ek vergiden muaf tutulmayan Chery ise satış performansında belirgin bir sınırlama yaşadı. Ancak ek verginin yüzde 50’den yüzde 25’e indirilmesi, markanın yeniden hız kazanmasını sağladı. Chery, Kasım ayında 2 bin 104 adet satışa ulaştı; Aralık ayında ise markanın 5 bin adedin üzerine çıkması bekleniyor.

Chery bünyesinde yer alan Jaecoo, yavaş ilerlese de satışlarda belirli bir seviyeyi koruyor. Bunun yanında MG, Skywell ve diğer Çinli markalar Türkiye pazarında daha düşük paylarla varlık göstermeye devam ediyor. MG'nin 11 aylık satışı bin 912, Skywell'in 302, Leapmotor'un 182, DFSK'nin 161 ve Hongqı'nin ise 24 olduğu kayıtlara geçti.