Son dakika: Facebook ve Instagram çöktü mü? Kullanıcılar şikayetçi

Facebook ve Instagram kullanıcıları, akşam saatlerinde uygulamalara erişim konusunda sıkıntılar yaşamaya başladı. Saat 21.00 itibarıyla Türkiye'de Facebook ve Instagram’a giremeyen çok sayıda kullanıcı, sosyal medya üzerinden şikayetlerini dile getirdi. Kullanıcılar, fotoğraf ve video gönderme, mesajlaşma ve bildirim alımı gibi temel özelliklere erişimde sorun yaşadıklarını belirtti.

Erişim sorunu, kullanıcılar tarafından özellikle Twitter ve diğer sosyal medya platformları üzerinden raporlandı. Sosyal medya devlerinin yaşadığı bu teknik aksaklıkla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.

Sayan, "Ekiplerimiz süreci takip etmektedir" şeklinde bir açıklama yaptı, ancak sorunun ne zaman çözüleceğiyle ilgili henüz net bir bilgi verilmedi.

Facebook ve Instagram’ın yaşadığı bu erişim sorunu, kullanıcılar tarafından "Facebook ve Instagram çöktü mü?" sorusuyla sorgulandı.