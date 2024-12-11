Son dakika: Bakanlıktan açıklama geldi: WhatsApp çöktü mü?

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı anlık olarak WhatsApp'a erişim sağlayamadıklarını bildiriyor.

WhatsApp gibi META'ya ait diğer popüler sosyal medya uygulamaları Instagram ve Facebook'a da dünya genelinde erişim sağlanamıyor.

Bakanlıktan açıklama: Global bir hizmet kesintisi var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.