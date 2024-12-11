Son dakika: Bakanlıktan açıklama geldi: WhatsApp çöktü mü?
Son dakika haberi... Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü. Kullanıcılar WhatsApp'a erişim sağlayamıyor. Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi. Açıklamada Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisinin olduğu ve ekiplerin süreci takip ettiği bildirildi.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı anlık olarak WhatsApp'a erişim sağlayamadıklarını bildiriyor.
WhatsApp gibi META'ya ait diğer popüler sosyal medya uygulamaları Instagram ve Facebook'a da dünya genelinde erişim sağlanamıyor.
Bakanlıktan açıklama: Global bir hizmet kesintisi var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.