Erdoğan'dan sokak hayvanları tepkisi: Ne bekliyorsunuz, adım atın!

AK Parti'de sokak hayvanlarını durumuna ilişkin bir toplantı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bakan ve bürokratlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan’ın “Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz” diye kızdığı öğrenildi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "AKP’de ‘sokak köpeği’ zirvesi" başlıklı yazısında toplantıya ilişkin şu bilgileri aktardı:

* Toplantıda yapılan sunumda, sokak köpeklerinin aynı anda kısırlaştırılmasının mümkün olmadığı, bunun için yeterli barınak bulunmadığı aktarıldı. Maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyle sıkıntı yaşandığı belirtildi. Kısırlaştırılmış köpeklerin sokağa gönderilmesinin de sakıncaları olduğunu, saldırganlık açısından sorun olmaya devam edeceğini dile getirenler oldu.

Hayvanların uyutulması önerisi

* Her ilde barınakların kapasitesine göre çalışmaların aşamalı sürdürülmesinin en doğru yol olduğu aktarıldı. Etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılması, köpeklerin sahiplendirilmesi için belli bir süre verilmesi, bu sürenin sonunda sahiplendirilmeyen hayvanların uyutulması önerisi gündeme geldi.

'Güvenlik ve sağlık sorunu oldu'

* Parti kurmayları, “Bu konu artık bir güvenlik ve sağlık sorunu oldu. Türkiye, kuduz riski taşıyan ülkeler listesine girdi. Toplum sağlığını ve turizmi de ilgilendiriyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar açısından büyük risk haline geldi. Kısırlaştırıp sokağa bırakmak sorunu çözmeyecek. Kısırlaştırmak saldırganlığı önlemiyor. Mama ile beslenen köpeklerin saldırganlığının daha fazla olduğu saptamaları var” dediler.