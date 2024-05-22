Sokak hayvanları için düzenleme geliyor: Ayrıntıları belli oldu

AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona yaklaşıldı. İngiltere'deki düzenlemeye benzer bir teklif hazırlandı.

Buna göre; her belediye, barınaklarındaki köpeklerin fotoğraflarını çekerek sahiplendirme ilanı yayınlayacak.

Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.

Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde devam edecek.

Sahiplenilen hayvanlara ise çip takılacak. Sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediği takip edilecek.