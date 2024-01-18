2024’te kıymetli madenlerin ‘yıldızı’ parlayacak

Birol BOZKURT

Devam etmekte olan Ukrayna-Rusya, İsrail-Hamas savaşlarına yenilerinin eklenme riski giderek artıyor. Bunun dışında Çin-Tayvan geriliminin artma olasılığı, ABD’nin bu konudaki tutumunun ne olacağı gibi belirsizlikler gözleri yatırımcının güvenli limanı olan başta altın olmak üzere kıymetli madenlere çevirdi.

Uzmanlar, kıymetli madenlerin yıldızının bu yıl parlayacağını ve kayıplarını telafi edeceğini düşünüyor. Dün Troy Kıymetli Madenler tarafından yayınlanan “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunda da ABD Merkez Bankası Fed’in önderlik edeceği ve gelişmiş ülkelerle genele yayılacak faiz indirimleri ve jeopolitik risklerdeki artışın kıymetli madenlere ilgiyi artıracağına dikkat çekildi.

Enflasyondan korunmak ve jeopolitik risklerden kaçınmak isteyen yatırımcının ilk tercihi olan kıymetli madenlerin yıldızı 2024 yılında parlayacak mı? 2024 yılı dünya için oldukça zorlu geçeceğe benziyor. Devam etmekte olan Ukrayna-Rusya, İsrail-Hamas savaşlarına yenilerinin eklenme riski giderek artıyor. Son olarak Husilerin gemilere yönelik devam eden saldırıları sonrası küresel LNG tanker filoları Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nı kullanmayı bırakmış gibi görünüyor.

Bunun dışında Çin-Tayvan geriliminin artma olasılığı, ABD’nin bu konudaki tutumunun ne olacağı gibi belirsizlikler gözleri yatırımcının güvenli limanı olan başta altın olmak üzere kıymetli madenlere çevirdi. Uzmanlar bu risklerin de etkisiyle 2024 yılının ons altın, platin, gümüş ve paladyum gibi kıymetli madenlerin rekor yılı olacağı görüşünde. Uzmanlar, kıymetli madenlerin yıldızının bu yıl parlayacağını ve kayıplarını telafi edeceğini düşünüyor.

“Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunda da ABD Merkez Bankası Fed’in önderlik edeceği ve gelişmiş ülkelerle genele yayılacak faiz indirimleri ve jeopolitik risklerdeki artışın kıymetli madenlere ilgiyi artıracağına dikkat çekildi. Uzmanlar da altın fiyatlarında yeni rekorların geleceği görüşünde. Raporda, 2024 yılında altının ons bazında 2 bin 380 dolar seviyesi ile yeni bir rekor seviye yakalayacağı, gümüşün ise 36.60 dolar/ons seviyesine kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Kıymetli madenlerde boğa yılı

Troy’un raporuna göre, küresel piyasalar açısından 2024 yılına merkez bankalarının faiz indirimleri damga vuracak. Troy Kıymetli Maden raporunda, yılın ikinci yarısından itibaren; altın başta olmak üzere gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenler açısından ‘boğa piyasası’nın hâkim olacağı, pozitif bir yıl olacağına dikkat çekildi.

2024’te rezerv para olarak doların zayıflayacağı beklentisi ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme isteğinin de altına olan talebi artıracağına dikkat çekilen raporda, “Ayrıca dünyanın en büyük altın tüketicisi Çin ve ikincisi olan Hindistan’da beklenen ekonomik büyümeye bağlı olarak artacak tüketim talebinin de fiyatları yukarı yönlü etkilemesini bekliyoruz. Bu beklentiler, 2024 yılında ons bazında altını 2 bin 380 dolar ile yeni bir rekor seviyeye taşıyabilir. Altının 2024 yılını ise ons bazında 2 bin 190 dolar seviyelerinde kapatacağını tahmin ediyoruz” değerlendirmesine yer verildi.

Raporda ayrıca, “2021-2023 döneminde hayal kırıklığına uğrayan gümüş yatırımcıları, 2024 yılında kayıplarını kazanca dönüştürecekler. Faiz indirimlerinin yanı sıra altına göre ucuz kalması ve elektrikli otomobil talebindeki artış fiyatları yukarı yönde destekleyecek. Gümüşün ons bazında 2024 yılı kapanış fiyatının 36 dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz” denildi.

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Dırektörü Şant Manukyan: Çin’in alımları altın fiyatlarını destekliyor

Fed’in faiz indirimlerindeki görüşü reel faizlerin daha fazla yükselmemesi ancak sıkılığın sürmesi yönünde. Yani enflasyonun düştüğü ve bununla orantılı bir faiz indirimi altın için çok fazla pozitif olmaz. Ama piyasada 6 ila 8 arası faiz indirimi fiyatlayanlar var.

Bu durumda reel faizlerin düşürüleceği tarzda bir faiz indirimi olursa o zaman altın için pozitif bir durum olabilir. Şu an için ekonomik göstergelerin işaret ettiği yani Fed’in dediği gibi reel faizleri sabit tutacak ama nominal faizleri indirecek bir süreç olacak gibi görünüyor. Jeopolitik gerginliklerin altın fiyatları üzerinde şu anda önemli bir etkisi olduğunu görmedik. Çünkü devletler arasında değil bir vekalet savaşları sürdürülüyor ama oradaki ana konut biraz daha farklı.

G7 ülkeleri Rusya’nın dondurdukları rezervlere el koyup bunu Ukrayna’ya vermeyi tartışıyorlar. Şu anda dünya sisteminde bu yasa dışı bir iş, yapılmaması gerekiyor. Ancak bunun tartışılıyor olması bile Çin’i rahatsız edecektir. Yarın öbür gün Tayvan’la bir sürtüşme olursa batı aynısını bana da yapabilir düşüncesi ile rezervlerini ufak ufak atlın tarafına çekiyor. Çin’in bu alımları altını destekleyen bir gelişme diyebiliriz.

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Müdürü Uraz Çay: 2024’te jeopolitik riskler masada kalmaya devam edecek

Değerli madenlerin finansal piyasalarda fiyatlamasında etkili olan üç değişken; dolar endeksi, reel getiriler ve jeopolitik riskler. 2024’de Fed’in faiz indirimlerine AMB ve İngiltere MB’den önce başlayacağını öngörüyoruz. Japonya MB’nin de aşırı gevşek para politikasından uzaklaşmasını bekliyoruz.

Dolar endeksinde para politikaları beklentilerimiz aşağı yönlü riskleri oluştururken ABD’de seçim yılları genelde pozitif fiyatlama yaratıyor. Bizim düşüncemiz dolar endeksi kaynaklı değerli madenlere olumsuz bir etkinin 2024 yılında olmayacağı yönünde. Değerli madenlerde pozitif görüşümüzü 2024’de koruyoruz. 2023 yılında ABD’de uzun vadeli reel getirilerin tavan yaptığı görüşü ve 2024’de jeopolitik risklerin masada kalmaya devam edeceği düşüncesi ile altın ve gümüşün portföylerde bulunması gerektiğine inanıyoruz.

Altın 2022-2023 döngüsünde 1.600 dolarların başından 2.100 dolarların üzerine bir hareket yaşadı. 2023- 2024 döngüsünün de 1.800 dolarların başından 2.200 dolarların üzerine olacağını düşünüyoruz. 2024 yılında gümüş tarafında 26-28 dolar bandını takip ediyoruz. Bloomberg’de tahmin giren yabancı kurumların altın için 2024 beklentileri 1.850-2.200 dolar arasında. Gümüşte beklentiler 24-30 dolar arasında. Altın için piyasa beklentilerine göre daha olumlu, gümüş tarafında beklentilere paraleliz.

Stratejist Özgür Hatipoğlu: Ons altında 2 bin 700 dolar seviyesi görülebilir

Bir enflasyondan korunma aracı olarak altın şimdilik kendisinden bekleneni veremedi çünkü her ne kadar tahvil faizi ile ilişkilendirilse de aslında reel getiri ile, yani enflasyondan arındırılmış getiri ile daha çok ilişkilidir. Ve ne yazık ki enflasyondan arındırılmış getiri hala pozitif. Daha önce getirinin negatif bölgede olduğu 2020/21 senesinde altın fiyatının ABD dolarının etkisiyle 2 bin dolar bölgesine kadar geldiğini görmüştük.

Bir getirinin bundan sonra yeniden eksilere geçtiğini düşünsenize! İşte o zaman altın fiyatında yukarı doğru sıçramalar görmemiz gerekir. Muhtemelen bu tür bir fiyatlamaya çok uzak değiliz; 2024’ün ikinci yarısında görme şansımız var. Altın deyince işin bir de jeopolitik risklere karşı korunma tarafı var. Bu nedenle altın için hedef beklentilerinin yüksek tutulabileceği bir dönemdeyiz.

Teknik olarak da aslında altın için olası hedeflerden bir tanesi, 2011/20 arasındaki 9 senede oluşan bir çanak ve 2020/23 arasında oluşan sapından oluşan formasyon itibarıyla 2 bin 700 dolar seviyesini canlandırıyor. Benzer şekilde hesaplanan izdüşümlerinden bir başkası ise 2 bin 500 bölgesine kadar altında yükseliş olabileceğini düşündürüyor. Bu durumda cari fiyata göre %24-%33 arasında, dolar bazında bir getri ihtimali ortaya çıkıyor.

2024 platinin toparlanma yılı olur

2023 yılını kayıplarla kapatan platin grubu kıymetli madenler açısından 2024, fiyatların arttığı, toparlanma yılı olacak. Raporda, dünyanın en büyük platin üreticisi Güney Afrika’nın enerji sorununun maden üretiminde aksamalara neden olacağı beklentisi, hidrojen enerjisine yönelik yatırımların yanı sıra zayıf dolar ve yüksek paladyum fiyatları nedeniyle talebin platine kaymasının fiyatlarda artışa neden olacağı belirtildi. Raporda, platin fiyatlarının artacağı ve 2024 yılsonu kapanış fiyatının ons bazında 1.230 dolar olacağı tahmin ediliyor.