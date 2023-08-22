Altın 'Hole'de bekliyor

Birol BOZKURT

Ons altın fiyatları Fed’den gelen sert mesajlarla baskı altında kalmaya devam ediyor. Altın geçtiğimiz haftayı kayıpla kapatmasının ardından, bu hafta dünyadan birçok ülkede merkez bankası yetkililerinin katılacağı ve küresel faizlerin gidişatı hakkında ipuçları sunabilecek Jackson Hole sempozyumu öncesinde yatay seyrediyor. Fed’in faiz artırmaya başlamasıyla uzun süredir zayıf seyreden ons altın faiz artırım döngüsünün bitmesini bekliyor. Uzmanlar uzun vadede altının 5-6 bin dolarlara kadar çıkabileceğini söylerken, kısa ve orta vadede ilk hedef 2 bin dolar seviyesinin aşılması.

Dün spot altın ons başına 1.890 dolar civarında işlem gördü. Gram altın ise 1.650 TL seviyesinden alıcı buldu. Ayrıca çeyrek altın 2 bin 711 liradan, Cumhuriyet altını 10 bin 944 liradan satıldı. Son dönemde ABD’de takip edilen verilerin karışık bir görünüm çizmesi, Fed’in faiz artırımlarına ne zaman ara verebileceğine yönelik oluşan belirsizliği destekliyor.

“Orta ve uzun vadeli hedef 2 bin 300 dolar”

Ons altının orta uzun vadeli 2 bin 300 dolara doğru yükseleceğini düşündüğünü söyleyen İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, “Kısa vadede birkaç tane problem var. Birincisi piyasa hâlâ Fed konusunda kendinden emin değil.

Reel faizin yükseldiği bir ortamda doğal olarak altın baskı altında kalıyor. İkinci nokta özellikle gelişmekte olan ülke merkez bankalarının altın alımlarında azalma görülebilir. Yine üçüncü kısa vadeli bir problem Çin, Rusya derken eğer Hindistan’da da rupi tarafındaki uzun süredir 83 üstüne gitmediğini, merkezin bu seviyelerde müdahale ettiğini görüyoruz.

Ama 83 üzerine doğru giden bir rupi de olursa pahalılaşmaya devam eden bir altın piyasası olacak. Dolayısıyla kısa vadede bu dinamikler altını baskılıyor. Başta dediğim gibi orta uzun vadede pozitifim ama bu dinamiklere baktığımızda bunlarda zayıflama olmadığı sürece yukarı hareketin momentumu zayıf kalacaktır” dedi.

“2024 altın için daha parlak geçecek”

ABD’den gelecek makro verilerin yanı sıra 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Jackson Hole Sempozyumunda verilecek mesajların ons altın fiyatı üzerinde etkili olacağını söyleyen ACA Research & Consultancy Stratejisti Aylin Cevizci Akçan, “Fed’in Eylül ayında faiz artırımını pas geçmesi yönündeki beklentilerin piyasalarda güç kazanması ile ons altının kısa vadeli alım fırsatı yaratabileceğini söyleyebiliriz.

Özellikle teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinde bulunmasını da göz önünde bulundurduğumuzda 1.885 dolar seviyesinin önemli bir destek alanı olabileceğini değerlendiriyorum.

Fed’in yapması muhtemel faiz indirimlerine 2024 yılının ikinci ya da üçüncü çeyrek döneminde başlaması oldukça mümkün görünüyor. Bu durum ise 2023 yılı sonu ve 2024 yılının ilk çeyrek dönemi için ons altının daha parlak bir dönem geçireceğine işaret ediyor. Bu nedenle kısa vadeli görüşüme paralel olarak orta vadede ons altının önemli bir yatırım aracı olarak yerini koruyabileceğini bu nedenle düşüşlerin önemli bir fırsat oluşturabileceğini değerlendiriyorum. Bu noktada yukarıda 2 bin 80 dolar ve 2 bin 200 dolar seviyeleri kademeleri hedef fiyat noktaları olarak belirlenebilir” ifadelerini kullandı.

“Altında uzun vadeli hedef 5-6 bin dolar”

2022 yılında merkez bankalarının altın alımlarının hız kazandığını söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, “1967 yılından beri yapılan en güçlü alım yapıldı ve merkez bankaları 1.167 ton alım gerçekleştirdi.

Hâlâ Temmuz 2023 itibariyle Çin başta olmak üzere, merkez bankaları dolar karşısında rezerv çeşitlendirmeye devam ediyor. Tezgâh üstü piyasalarda altın alımları devam ediyor. Borsalarda tutulan altın miktarı azalıyor. Biraz gelişmelere yakından bakınca dünya bir felakete hazırlanıyormuş gibi bir hava var. İklim değişikliğinin, yönetilemez bir gıda güvenliği sorununu ortaya çıkarması muhtemel. Bu gelişme yeniden bir enflasyonist sürece işaret edebilir.

Bu süreç içerisinde 1 bin 890 dolar seviyelerine kadar gerileyen altın görüyoruz. 2 bin 100 seviyelerinin üzerinde 2 bin 500 dolar beklentisi korunuyor. Saydığımız olasılıklardan bir kaçının birlikte gerçekleşmesi bile bu zamana kadar görülmemiş fiyatlandırmaları beraberinde getirebilir. Üst bant 5-6 bin dolar aralığında bir noktaya denk geliyor. Süre olarak ise minimum 2 yıl, maksimum 10 yıl belirlenebilir” diye konuştu.

“Ons altın 12 yıldır kazançsız bir dönem yaşıyor”

Altın fiyatının yaklaşık 12 yıllık kazançsız seyri kendisine yönelik beklentileri kısmen azalttığına dikkat çeken Portföy Yöneticisi Dr. Atahan Çelebi, “Gerek küresel piyasalardaki çalkantılı dönemlerde yeterli güvenli liman özelliği sağlamamış olması, gerekse global likidite bolluğunda veya ardından gelen yüksek enflasyon döneminde alternatif finansal enstrümanlar gibi güçlü bir performans sergileyememesi bu süreci destekliyor. Diğer yandan, altın fiyatlarına uzun vadeli perspektifte baktığımızda genelde fiyat hareketlerinin patlamalar ve ardından gelen uzun süreli durgunluk evresi şeklinde geliştiğini gözlemleriz.

Ünlü ekonomist Rudiger Dornbusch’un “overshooting (aşma)” hipotezinde ele aldığı sürece benzer olarak, geride kalan yılların sıkışmış baskısının bir mal para olarak tanımladığımız altın fiyatlarını nispeten yakın zaman içerisinde etkilemesini olağan buluyoruz. Teknik olarak bu sürecin gelişebilmesi için fiyatın bin 725 dolar üzerinde kalmayı sürdürmesi ve 2 bin 100 dolar çevresinde gelişecek son sıkışma evresinde kendisine yeni alıcılar bulması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Şant Manukyan: Ons altın fiyatlarının orta uzun vadede 2 bin 300 dolara doğru yükseleceğini düşünüyorum.

Aylin Cevizci Akçan: Yıl sonu ve 2024'ün ilk çeyrek dönemi için ons altının daha parlak bir dönem geçirmesini bekliyorum.

Şirin Sarı: Ons altının minimum 2 yıl, maksimum 10 yıl içerisinde 5-6 bin dolara yükselmesini bekliyorum.

Dr. Atahan Çelebi: Ons altının yükseliş için 2 bin 100 dolardaki son sıkışma evresinde yeni alıcılar bulması gerekir.