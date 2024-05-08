ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Mayıs 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 313 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 405 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 8 Mayıs altın fiyatları...

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 400 liradan yaparken; 8 Mayıs Çarşamba günü 2 bin 405 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 924 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 932 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.404,98

Satış: 2.405,31

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.313,75

Satış: 2.314,45

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.847,96

Satış: 3.932,68

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.391,85

Satış: 15.682,61

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.671,87

Satış: 7.865,36

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.391,85

Satış: 15.682,61

Ata altın fiyatı

Alış: 16.100,20

Satış: 16.511,69

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.302,45

Satış: 1.725,76

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.211,98

Satış: 2.347,26