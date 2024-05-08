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ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Mayıs 2024)

Altın fiyatları yeni haftaya yükseliş trendinde başladı. Güncel ons altın değerinin yükselmesiyle beraber gram altın fiyatı bugün 2 bin 405 TL seviyesinde işlem görüyor.

Haber Merkezi
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Güncel ons altın değeri 2 bin 313 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 405 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 8 Mayıs altın fiyatları...

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 400 liradan yaparken; 8 Mayıs Çarşamba günü 2 bin 405 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 924 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 932 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.404,98

Satış: 2.405,31

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.313,75

Satış: 2.314,45

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.847,96

Satış: 3.932,68

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.391,85

Satış: 15.682,61

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.671,87

Satış: 7.865,36

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.391,85

Satış: 15.682,61

Ata altın fiyatı

Alış: 16.100,20

Satış: 16.511,69

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.302,45

Satış: 1.725,76

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.211,98

Satış: 2.347,26

 