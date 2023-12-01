Altının gramı 1897 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,66 düşüşle 1888 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1897 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 760 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 41 dolarda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin temkinli değerlendirmelerinin risk iştahını törpülediğini dile getirdi.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler, Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine başlayabileceği beklentilerini desteklemeye devam ederken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.