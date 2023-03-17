Altının kilogramı 1 milyon 174 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 174 bin lira, en yüksek 1 milyon 197 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1 milyon 174 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 966 milyon 617 bin 765,30 lira, işlem miktarı ise 2.511,34 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 37 milyon 877 bin 956,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk ve Yapı Kredi şeklinde sıralandı.