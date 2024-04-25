Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan faiz kararına ilk yorum: Hatalı buluyorum, çünkü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50’de sabit bıraktı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez'in kararına yönelik X (Twitter) hesabından bir yorum yayınladı.

Prof. Dr. Demirtaş, Merkez Bankası'nın kararını "hatalı bulduğunu" ifade etti.



Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

* Merkez Bankası'nın faiz kararını hatalı buluyorum. Haziran sonrası Enflasyon düşüşü olacak ama bu herkesin bildiği baz etkisi nedeni ile olacak.

Hakan Kara da 'Artırılmalı' demişti

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde ders veren Prof. Dr. Hakan Kara da Merkez'in kararı öncesi yaptığı bir değerlendirmede, Banka'nın faizi 500 puan artırması gerektiğini ifade etmişti.



Eski TCMB Başekonomist Kara, "TCMB banka ve şirketler üzerindeki karmaşık düzenlemeleri kaldırmalı ve döviz kurunu daha fazla dalgalanmaya bırakmalı" yorumunda bulunmuştu.